خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022 بلغة الإشارة.. موسم لمضاعفة الحسنات «فيديو»

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022، بلغة الإشارة، وبدأ نص الخطبة: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السموات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده».

خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022

وجاء نص خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022 ، بعنوان «العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر»، كالتالي: «إن من رحمة الله بعباده، أن جعل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، موسم لمضاعفة الحسنات واستباق الخيرات، إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحسن اغتنام تلك الأيام الفاضلة، حيث تقول السيدة عائشة رضى الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره، وتقول رضى الله عنها أنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ».

فضل إحياء العشر الأواخر من رمضان 2022

وأضافت خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022: «لحسن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان، بالصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، والانفاق في وجوه الخير، وهذا عبادة المتقين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون».

وتابع نص خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022: «ويقول سبحانه في وصف المتقين: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وبالأسحار هم يستغفرون».

ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2022

وأشارت الخطبة إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام اللّيل فإنه دٓأْبُ الصالحين قبلٓكُم وقُربٓةٌ إلى ربِّكم ومٓكْفٓرٓةٌ للسيئات وٓمٓنْهاةٌ عن الإثم، وتكفير للسئيات، ومطردة للداء عن الجسد، وإذ كان رمضان هو شهر العتق من النار، وما من ليليلة من لياليه إلا لله عز وجل فيها عتقاء من النار، فإن ذلك أرجى وأوكد في هذه العشر، وإذا ربنا عزل وجل، يغفر للمستغرين للأسحار فإن هذه الرحمة وهذه المغفرة أرجى في هذه العشر، لاشتمالها على ليلة كرمها الله عز وجل وشرفها على سائر، الليالي».

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذه الليلة المباركة، هي درة الليالي، أنزل الله فيها كتاب عظيم القدر على نبي عظيم القدر، بواسطة ملك عظيم القدر، على أمة عظيمة القدر، وهي ليلية تنزل المغفرة، والرحمات والبركات».

ويقول الحق سبحانه: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلية القدر ايمانا واحتسابا، عفر الله له ما تقدم من ذنبه».

إخراج الزكاة في العشر الأواخر من رمضان 2022

واختتمت خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022: إذ كانت أبواب الطاعة في هذه الأيام والليالي المباركة متعددة ومتنوعة، فإن العاقل لابد له من ترتيب أولوياته، فيقدم ما يتعدى نفعه على قاصر النفع أو محدوده، لذلك يتأكد في هذه الأيام إخراج، زكاة الفطر، ويجدر التعجيل في غخراجها قبل العيد، توسعة على الفقراء والمساكين، والأيتام والمحتاجين، وتمكينا لهم من قضاء حوائجهم، قبل دخول العيد عليهم.

ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم».

ويجوز إخراج القيمة المالية في زكاة الفطر، والنقد أنفع للفقراء في مجتمعنا وزمنانا، وأوسع لهم في قضاء حوائجهم، ومراعاة ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.