الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان من الأمور التي يكثر البحث عنها في هذه الأيام من شهر رمضان المعظم، إذ يسعى المسلمون إلى الاجتهاد في العبادات والطاعات، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، وبينها الحرص على الدعاء، كونه من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء إلى الله، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».

الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أدعية يمكن ترديدها لتكون الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، وأبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة، عن دعاء العشر الأواخر من رمضان، والذي جاء كالتالي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

وعن الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها وبصفة خاصة ليلة القدر فقالت: قُلْتُ يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

واستكمالا للحديث عن الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، يمكن ترديد الدعاء بصيغة: اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

العشر الأواخر من رمضان

وعن العشر الأواخر من رمضان، قالت دار الافتاء المصرية: "ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

دعاء ليلة القدر

وبخلاف الحديث عن الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، وفيما يتعلق بموضوع دعاء ليلة القدر، فيمكن ترديد التالي:

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

كما يمكن ترديد دعاء ليلة القدر بصيغة: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».