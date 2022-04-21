افتتاح مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية في البدرشين

أفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك مركز البدرشين، في احتفالية كبرى نظمتها مؤسسة «صناع الخير»، تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ الجيزة مركز الاستدامة وكافة الأروقة الموجودة به، من صناعة منسوجات ومحو امية، وتعليم الكمبيوتر، ورافق المحافظ خلال الافتتاح السيد أبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ والمهندس محمد نور السكرتير العام المساعد ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات مؤسسة صناع الخير.

اللواء أحمد راشد يشيد بجهود مؤسسة صناع الخير

وأشاد اللواء أحمد راشد، بالجهود التي قامت بها مؤسسة صناع الخير لتقديم عمل تنموي خيري بالإضافة إلى تحويله لصناعة مستدامة تستفيد بها المرأة الريفية، مضيفا، أن تكاتف جميع الجهود بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني مثل صناع الخير، يمكن الوصول لأهالينا في المناطق المنسية وإخراجهم من مرحلة الاحتياج والعوز الشديد إلى مرحلة الاستقرار و الحياة الكريمة.

الهدف من استدامة التنمية تمكين المرأة الريفية خلق فرص عمل للمرأة المعيلة

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن الهدف من مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية، هو خلق فرص عمل للمرأة المعيلة وإعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية، وسيكون به أيضًا مركز لمحو الأمية وتعليم الكمبيوتر، لافتًا أن استراتيجية صناع الخير تعتمد على تحويل العمل الخيري إلى صناعة واستدامة، حيث أنه سبق للمؤسسة افتتاح مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم ، والمصنع الأن أصبح يقوم بإنتاج متميز، ونسعى للتعاقدات والتصدير خلال الفترة المقبل.