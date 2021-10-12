«ريسنا قال وإحنا معاه».. أغنية توثق الحياة الكريمة للمصريين في الجمهورية الجديدة

نشرت مبادرة حياة كريمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أغنية جديدة بعنوان «ريسنا قالها وإحنا معاه»، حيث تتحدث عن مجهودات حياة كريمة في النهوض بحياة المواطنين المصريين في كل شبر في أراضي مصر.

وتضمن كليب الأغنية بعض المقاطع من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل حياة كريمة، التي أطلق فيها العمل في المبادرة، واعتبر ذلك تدشينًا للجمهورية الجديدة.

الأغنية من غناء الفنانين، مدحت صالح وريهام عبدالغفور، وشريف إسماعيل، وكلمات الشاعرة كوثر مصطفى، وتلحين وتوزيع شريف إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية:

ريسنا قال وإحنا معاه

أحلف يا مصر يمين بالله

لتكوني يا مصر زي مابتمناه

يا بلادي حته من الجنة

ريسنا قالها بكل حماس

حياة كريمة لكل الناس

واشهد علينا يارب الناس

ويارب بارك خطاوينا

حياة كريمة يا مصريين

حياة كريمة لأهالينا

لكل بيت في مصر بلدنا