انطلاق مبادرة «بالخير جايين» بالتعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية لمبادرتها «بالخير جايين» في الفيوم والتى تنفذها بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي بنك القاهرة وفى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بهدف تلبية الإحتياجات الغذائية الاساسية للأسر الاكثر استحقاقا بتوزيع كراتين رمضان الغذائية فى القرى والتوابع فى انحاء المحافظة تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وإشراف السيد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.

إطلاق مبادرة «بالخير جايين»

حضر فعالية اطلاق صناع الخير لمبادرة «بالخير جايين» بالفيوم إيمان أحمد زكى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم ومحمود الحجر مدير مشروعات صناع الخير بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وفريق عمل صناع الخير بالفيوم وخلال تفقده لمكونات كراتين رمضان من مبادرة «بالخير جايين».

وأشاد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بدور منظمات المجتمع المدنى الجادة فى دعم جهود الدولة فى سد الاحتياجات الضرورية للأسر المستحقة، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات الاهلية الكبرى ومن بينها مؤسسة صناع الخير للتنمية فى الوصول بالمساعدات للمستحقين بشكل فعلى فى اطار تنسيقى كامل مع الجهاز التنفيذى للمحافظة.

توزيع 50 الف كرتونة مواد غذائية

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن مبادرة «بالخير جايين» من صناع الخير وبنك القاهرة تستهدف دعم غير القادرين، خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 الف اسرة غير قادرة في أنحاء الجمهورية وأن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو مواد غذائية ضرورية تكفى الاحتياجات الاساسية لأسرة مصرية مكونة من 5 أفراد وأن التوزيع يجري من خلال فريق عمل صناع الخير وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية القاعدية تعمل فى القرى المستهدفة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير ان التوزيع داخل محافظة الفيوم يتم داخل عدد من القري منها قري دار السلام والصفيح مركز يوسف الصديق وقري الوابور الجديدة وعاشور مركز اطسا وقري داود والجبلاية والمقاتلة مركز طاميه وقري الحبون والسيليين مركز سنورس وقري كفر منصور وشكشوك مركز ابشواي.

يذكر أن صناع الخير سبق لها واطلقت عدة حملات لتوزيع المواد الغذائية على الاسر الاكثر استحقاقا فى انحاء محافظة البحيرة ليس فقط فى شهر رمضان ولكن على مدار العام وكان اخر هذه الحملات حملة إفطار مليون صائم على مدار العامين الماضيين.