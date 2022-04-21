مع اقتراب فصل الصيف.. تعرف على أرخص أسعار التكييفات

على الرغم من وجودنا حاليًا في فصل الربيع، إلا أننا نشهد ارتفاعات مستمرة في درجة الحرارة ربما تصل لعدة أيام متواصلة، خاصة مع تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السمات المناخية لصيف 2022، لن تختلف كثيرًا عن السمات المناخية لصيف 2021.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، وجود موجات حرارية قادمة من الصحراء الشرقية أو الغربية، ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وما يساعد على التخفيف بالشعور بالطقس الحار هو استخدام المراوح والتكييفات، الأمر الذي دعي شريحة كبيرة من المواطنين للبحث عن أرخص أسعار التكييفات لصيف 2022.

ومن خلال السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خدمة لمتابعيها، تتضمن رصد أرخص أسعار التكييفات في الأسواق المحلية المصرية، وبجميع الماركات الموجودة.

أرخص أسعار التكييفات

- تكييف 1.5 حصان ماركة شارب، سجل سعر بيع 7,099 جنيهًا.

- تكييف 1.5 حصان، من ماركة جنرال الكتريك، ديجيتال، سجل سعر بيع 7,421 جنيهًا.

- سعر تكييف 1.5 حصان من ماركة تورنيدو 6,995 جنيهًا.

- سعر تكييف 1.5 حصان ماركة يونيون إير 6,839 جنيهًا.

- سعر تكييف 1.5 حصان من ماركة يونيون إير بتكنولوجيا الإنفرتر 8,600 جنيه.

- سعر تكييف 1.5 حصان ماركة شارب اسبليت 7,999 جنيهًا.

- سعر تكييف 1.5 حصان ماركة كاريير سبلت 8,769 جنيهًا.

- سعر تكييف 1.5 حصان ماركة شارب اسبليت ديجيتال بلازما 8,499 جنيهًا.

سعر التكييف الصحراوي

- تراوح سعر التكييف الصحراوي ما بين 3000 و6000 جنيه، وذلك حسب الماركة الخاصة به، والمساحة المطلوبة له.

ومن المعروف أن عدد كبير من البنوك، تتيح فرصة شراء وتقسيط جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال فيزا المشتريات.