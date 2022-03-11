فاطمة كشري: «محمد هنيدي هيسفرني أعمل عمرة.. ومكي جابلي تكييف» «فيديو»

وعد الفنان محمد هنيدي، الفنانة فاطمة كشري، بمساعدتها في تأدية مناسك العمرة وسفرها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك حسب تصريحاتها مع «تليفزيون الوطن»، كشفت خلالها تفاصيل المكالمة التي جمعتها وهنيدي.

محمد هنيدي يسأل عنها باستمرار

وقالت إن الفنان محمد هنيدي يطمئن عليها باستمرار: «بيكلمني ويقولي يلا بطة اجدعني، قلت له أنا خفيت بس عندي طلب منك، قالي أمريني، قولتله بقالي سنة متعرية وبكشف عند الدكاترة، نفس أعمل عمرة بقى، قالي رقبتي شوفي الشركة اللي تعجبك وأنا أخليكي تطلعي عمرة، ربنا يباركله».

فاطمة كشري: علاجي على نفقة الدولة بركة من ربنا

وأشارت فاطمة كشري إلى أنها خلال وعكتها الصحية التي مرّت بها مؤخرًا، واستدعت نقلها المستشفى واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحالتها وعلاجها، أمرًا كان بمثابة طاقة القدر التي فتحت لها جميع الأبواب: «لو كان معايا شيكارة فلوس مكنتش أقدر أتعالج، يومي في المستشفى كان يكلف نحو 15 ألف جنيه، كنت هجيب منين؟».

جهاز تكييف من أحمد مكي

واستطردت: «كل الناس سألت عليا، وتابعوا حالتي وبعتوا لي فلوس، دنيا سمير غانم، ورامي إمام، ومنة شلبي، وأحمد مكي بعت لي دكتورة بتتكلم إنجليزي في البيت عشان تطمن عليا، وركب لي جهاز تكييف، ومديرة أعماله قالت لي إني هصور معاه حلقتين في الكبير أوي، الحقيقة كلهم قاموا بالواجب ووقفوا معايا».