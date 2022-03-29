أسعار السيارات المستعملة «تكييف» و«أوتوماتيك».. تبدأ من 80 ألف جنيه

شهد سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار، على خلفية التضخم المالي ورفع الفائدة المالية في أغلب العملات الدولية، إضافة إلى رفع الفائدة في البنك المركزي المصري، ما أدى إلى إعلان شركات السيارات رفع الأسعار مرة أخرى.

أسعار السيارات المستعملة بالسوق المصري

وقال محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ سوق السيارات الجديدة شهد حالة من التوقف عن البيع بعد رفع الفائدة ورفع الدولار الجمركي مرة أخرى، وزيادة أسعار السيارات الجديدة من قبل وكلاء السيارات بالسوق المحلي.

واوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في الأسعار، وصلت إلى 15 ألف جنيه في السيارات موديلات تبدأ من 2005 حتى 2012، مرجعا السبب إلى التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن عمليات الإغلاق التي تشهدها الدول بسبب فيروس كورونا.

أسعار السيارات اليوم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات في السوق بعد الزيادات الجديدة، وهي كما يلي:

هيونداي جيتز 2005

متوسط سعر هيونداي: 88,000 جنيه.

أقل سعر: 80 ألف جنيه.

أعلى سعر: 93,000 جنيه.

أوبل أسترا 2005

متوسط سعر السيار: 88,000 جنيه.

أقل سعر: 84,000 جنيه.

أعلى سعر: 100,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة كيا: 88,000 جنيه.

أقل سعر: 81,000 جنيه.

أعلى سعر: 100,000 جنيه.

دايهاتسو شاريد 2007

متوسط السعر: 88,000 جنيه.

أقل سعر: 84,000 جنيه.

أعلى سعر: 92,000 جنيه.

بريليانس جالينا 2007

متوسط السعر: 88,000 جنيه.

أعلى سعر: 84,000 جنيه.

أقل سعر: 93,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2012

متوسط السعر: 88,000 جنيه.

أقل سعر: 84,000 جنيه.

أعلى سعر: 95,000 جنيه

هيونداي I10 2008

متوسط السعر: 89,000 جنيه.

أقل سعر: 84,000 جنيه.

أعلى سعر: 95,000 جنيه.

بريليانس FSV 2011

متوسط السعر: 89,000 جنيه.

أقل سعر: 86,000 جنيه.

أعلى سعر: 93,000 جنيه.

جيلي إمجراند 7 2014

متوسط السعر: 89,000 جنيه.

أقل سعر: 81,000 جنيه.

أعلى سعر: 100,000 جنيه.