«كنت عاوز أشترى تكييف».. اعترافات سائق بسرقة 300 ألف جنيه من شركته

«كنت عاوز اشتري تكييف، وشوية حاجات للعيال».. بهذه الكلمات اعترف سائق يدعى «م. و» 33 سنة، بسرقة سيارة الشركة، التي يعمل بها، والاستيلاء على أكثر من 300 ألف جنيه، زاعمًا تعرضه لسطو مسلح، من جانب 4 مجهولين، أثناء سيره بالسيارة بمنطقة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية.

ظروفي ملطشة

وخلال استجواب المتهم بمعرفة فريق من ضباط الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، قال إنه يعمل في شركة للدهانات، وكان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من العملاء: «وبصراحة الظروف معايا كانت ملطشة، والبيت محتاج فلوس، والجو حر ومحتاج تكييف، جت فى دماغى فكرة سرقة الفلوس اللى انا بحصلها».

خدعة 4 مسلحين

وأضاف المتهم أنه استعان بشقيقه «ع» لمشاركته في الجريمة، واستوليا على المبلغ من السيارة، ثم هرب الأخير بالنقود، وتوجه هو إلى مركز الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، ذكر فيه أنه تعرض للسطو من جانب 4 مسلحين، هددوه بالسلاح واستولوا على أموال الشركة.

وكشف المتهم تفاصيل روايته، قائلًا إنه فوجئ بسيارة «ميكروباص» بها 4 مسلحين وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وأطلق عيارًا ناريًا تجاه سيارته، وتمكنوا من استيقافه واستولوا على مبلغ مالي خاص بالشركة التي يعمل بها.

رواية كاذبة

وكشفت التحريات عدم صحة ادعاء المتهم واختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأقر بقيامه بالاتفاق مع شقيقه، له معلومات جنائية، مقيمين بالشرقية، على افتعال الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي، مُستخدمين سيارة نقل.

حبس المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقيقين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن باقي المبلغ المالى والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهما للنيابة، التي قررت اليوم الأحد، حبسهما 4 أيام، على ذمة التحقيقات.