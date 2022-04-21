الأربعاء المقبل.. آخر موعد لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة

تنتهي الحكومة من صرف مرتبات شهر أبريل 2022 لكافة العاملين والموظفين في 66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري الدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 أبريل، بعدما بدأت صرف المرتبات بالزيادات الجديدة والعلاوات أمس الأربعاء الموافق لـ 20 أبريل وتواصل اليوم الخميس استكمال صرف مرتبات 5 ملايين موظف وعامل بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات أبريل 2022 على مدار 4 أيام

وبحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في 17 مارس الماضي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات أبريل 2022 على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 20 أبريل وتنتهي يوم الأربعاء الموافق لـ 27 أبريل.

وأوضح الكتاب الدوري أن وزارة المالية صرفت مرتبات أبريل 2022 للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية أمس الأربعاء للعاملين بوزرات الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية والعدل والخارجية والري والموارد المائية والزراعة والتجارة والصناعة.

ثم واصلت الصرف اليوم الخميس للعمال والموظفين في 33 وزارة وجهة أخرى تابعة للجهاز الدوري أبرزها وزارات التعاون الدولي وقطاع الأعمال العام والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاثار والبيئة بالإضافة إلى عدد من الأجهزة التابعة للدولة أبرزها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للبريد والهيئة العربية للتصنيع.

الحكومة تتوقف عن صرف مرتبات الموظفين بالدولة لمدة 4 أيام

وتتوقف الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين بالدولة لمدة 4 أيام بسبب الإجازات الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ثم أيام العطلة بسبب أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء ثم تواصل صرف مرتبات أبريل 2022 للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات من الذين تخلفوا عن صرف مرتباتهم في اليومين السابقين يواصلون الصرف يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 26 أبريل ثم يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 27 أبريل الجاري.