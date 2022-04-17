باق من الزمن 48 ساعة على صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة.. البداية 20 أبريل

بعد أقل من 48 ساعة يتوجه أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بـ 66 وزارة وجهة وإدارة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 بالزيادات والعلاوات الجديدة التي أعلنت الحكومة المصرية بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبكير موعد إقرار الزيادات الجديدة لمدة ثلاثة أشهر ليتم الصرف في نهاية إبريل بدلاً من الصرف في نهاية يوليو 2022 في إطار خطة الدولة للتخفيف من الأعباء على المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية كأحد التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على جميع دول العالم.

بدء صرف المرتبات لـ 5 ملايين عامل وموظف الأربعاء

وفي الشهر الماضي أصدرت وزارة المالية كتاب دوري حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات إبريل 2022 على مدار يومين تبدأ في يوم صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 20 إبريل الحالي للعاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة وهيئة وجهاز تابع للجهاز الإداري للدولة.

وفي اليوم الثاني الخميس الموافق لـ21 إبريل 2022 تستكمل وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل للعاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة أخرى تابعة للجهاز الإداري للدولة بينما حددت يوم الثلاثاء الموافق الموافق لـ 26 إبريل والأربعاء الموافق لـ 27 إبريل موعداً لصرف مرتبات إبريل 2022 لكافة العاملين والموظفين بجميع الوزارت والإدارات والهيئات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لضريبة المرتبات

ويتسلم العمال والموظفون مرتبات إبريل 2022 بعدما أقرت الحكومة حزمة من التعديلات والعلاوات مع زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل حدود الدرجات الوظيفية الـ 6 بداية من الدرجة السادسة التي ارتفعت مخصصها من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه، بينما وصل أجر الدرجة الممتازة إلى 8700 جنيه.

وتزامن مع إقرار العلاوات الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور زيادة حد الإعفاء الضريبي لضريبة المرتبات لكافة العاملين سواء بالقطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص إذ ارتفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا وهو ما يعادل حد الإعفاء النهائي لمن يحصل على راتب يصل إلى 2500 جنيه شهرياً