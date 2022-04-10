بشرى للموظفين: المرتبات ترتفع مرتين في أبريل.. تعرف على التفاصيل

يترقب العمال والموظفون بالجهاز الإداري للدولة في أكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة وجهاز مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022 إذ أن العمال مع موعد لزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى حزمة من الحوافز التي قدمتها الحكومة للعمال والموظفين في محاولة منها لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بعد موجة الغلاء العالمية التي تأثرت بها مصر مع اندلاع الحرب الروسية في 24 فبراير الماي والمستمرة حتى الآن.

تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات

وبكرت الحكومة موعد تطبيق الزيادات الجديدة لتكون مع نهاية الشهر الحالي إبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بداية العام المالي الجديد 2022-2023 بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخفيفاً للأعباء عن الموظفين.

وتتنوع الحوافز والعلاوات وزيادة الأجور ما بين رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه وعلاوات دورية بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي إلى جانب العاملين بشركات قطاع الاعمال العام التي يصل عددها 115 شركة تابعة فوفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 وضع حد أدنى 2700 جنيه بالنسبة لأجر للدرجة السادسة بينما وصل الحد الأدنى لأجر الدرجة الممتازة إلى نحو 8700 جنيه.

تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين

بجانب زيادة الأجور والمرتبات والعلاوات ينتظر العمال والموظفين زيادة أخرى بطريقة غير مباشرة عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية التي يدفعها الموظفين شهريا، سواء العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي بعدما رفعت حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات بواقع 6 ألاف جنيه ليرتفع حد الإعفاء الضريبي من 24 - 30 ألف جنيه سنويا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي في شهر مارس الماضي وبعد التعديلات على ضريبة دخل المرتبات يصبح من يحصل على مرتب 30 ألف جنيه سنويا لن يدفع ضرائب دخل على المرتبات وهو ما يعادل 2500 جنيه شهريا ووفقاً لقانون الضرائب على الدخل يتم تقسيمها على شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى

تبدأ من صفر حتى 30 ألف جنيه (معفاة)

الشريحة الثانية

تبدأ من أكثر من 30 ألف جنيه وحتى أقل من 45 ألف جنيه (10%)

الشريحة الثالثة

تبدأ من أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه(15%)

الشريحة الرابعة

تبدأ من أكثر من 60 ألف جنيه إلى أقل من 200 ألف جنيه (20%)

الشريحة الخامسة

تبدأ من أكثر من مئتي ألف جنيه إلى أقل من 400 ألف جنيه (22.4%)

الشريحة السادسة

تبدأ من أكثر من 400 ألف جنيه (25 %)