الحكم على تشكيل عصابي استغل الأطفال جنسيا مقابل مبالغ مالية ..7 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي، حجز النطق بالحكم على متهمين بالاتجار في البشر واستغلال المجني عليهم جنسيا، تحت ستار الزواج العرفي بالدقي إلى جلسة 7 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم تاجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهم، مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال من أجل الحصول علي منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود، بأن قامت المتهمة الثانية باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على زواجه من إحدى المجني عليهن بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما استغلا المجني عليها والبالغة من العمر 17 عام جنسيًا، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، كما استخدما المجني عليهم، بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع علي أحد الأشخاص سعودي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة، وأكد أمر الإحالة بأن المتهم الأول استخدم حسابا خاصًا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق علي النحو الذي كشفته التحقيقات.