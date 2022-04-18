وصول حنين حسام لحضور جلسة الحكم عليها في قضية الاتجار بالبشر

وصلت، منذ قليل حنين حسام فتاة التيك توك إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة الحكم عليها في القضية التي تواجه فيها تهمة الاتجار بالبشر وسط حراسة أمنية مشددة.

حراسة أمنية مشددة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت قوات الأمن قد تمكّنت بمديرية أمن القليوبية، في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، عقب هروبها بعد الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي من شقة سكنية بمدينة بنها وتم تحديد موقعها وضبطها.

بعد إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، اتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر، بعد صدور حكم غيابي ضدها، وتمّ تحديد جلسة اليوم للنظر في إعادة محاكمتها.

اقتياد حنين حسام إلى سجن النساء

وتمّ اقتياد حنين حسام إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وسط حراسة أمنية مشددة، كما جرى إيداعها برفقة مودة الأدهم المتهمة الأخرى في نفس ذات القضية، وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات في حضورها.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهما الطفلتين «م.س»، «ح.و» واللتين لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأنّ استخدمتهنّ بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.