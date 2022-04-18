استكمال جلسة محاكمة طبيب وآخرين في قضية الاتجار بالبشر.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد وموظف وعاملة، على خلفية اتهامهم في قضية الاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

وجاء في أمر الإحالة، قيام كل «سهير.ع»، 52 عاما، ربة منزل، «فارس.ف»، 60 عاما، عامل بمحل خضروات، بالاتجار فى البشر وذلك بأن تعاملا على شخص طبيعي «الطفلة جومانة»، وكان ذلك بتسليمها وعرضها للبيع على سيدة تدعى «زينب. م» مستغلين ضعفها وصغر سنها نظير الحصول على مبالغ مالية جراء أفعالهما.

تزوير شهادة ميلاد الطفلة جومانة

وجاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، قيام المتهمين بالاشتراك مع «شيماء. ن»، 35 عاما، عاملة، «أحمد. ص»، 81 عاما، طبيب نساء وتوليد، «طارق. أ»، 31 عاما، موظف بمستشفى الطبيب سالف الذكر، عن طريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر عرفي هو شهادة ميلاد الطفلة جومانة، بغرض تحويل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى إثبات كون الطفلة ابنة المتهمين الأولى والثاني بأن احتجا به أمام موظفي مكتب صحة المنيل لإثبات نسب الطفلة لهما.

تزوير إخطار بميلاد الطفلة

وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو كاتب صحة بمكتب صحة المنيل فى تزوير محرر رسمي هو شهادة قيد ميلاد الطفلة سالفة الذكر.

وأوضحت التحقيقات قيام الطبيب وموظف المستشفى بارتكاب تزوير فى محرر عرفي وهو إخطار بميلاد الطفلة جومانة لإثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة سالفة الذكر بالمستشفى محل عملهما.