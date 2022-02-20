الأجهزة الأمنية توجه ضربات لتجار السموم.. ضبط عصابات تتاجر في المخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ضبط شخص بالقاهرة لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا «مخدرات» والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي).

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، كما أضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ضبط عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة على تصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقصد ترويجها

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديريات أمن (القاهرة - الجيزة – القليوبية – جنوب سيناء) نشاط (عدد من العناصر الجنائية الخطرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إدارة البؤر الإجرامية المسلحة لعلانية الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدد من الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف وضبط تلك العناصر .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة ، وبحوزتهما (500 أمبول مؤثر لعقار "الكيتامين" – 20 أمبول مخدر لعقار "بيثادين"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول) ، وقد تم تحديد مصدر تحصلهما على المضبوطات ، وضبطهما وهما كل من (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) وذلك حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما (1000 أمبول مخدر لعقار بيثادين – 650 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – 100 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية كبيرة من الأقراص المنشطة معدة للتعبئة) ، وكذا ( عدد من الأدوات ومعدات خاصة بإعادة تعبئة العقاقير – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى العناصر فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول – مقيمة بمحافظة الجيزة) .. بإستهدافها أمكن ضبطها بمحل إقامتها ، وعثر بحوزتها على (350 أمبول مخدر لعقار بيثادين – 150 أمبول مخدر لعقار كيتامين – 90 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (900,000 – تسعمائة ألف جنيه) .

ضبط ( إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتها (بندقية خرطوش – عدد من الخزائن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – مبلغ مالى).

ضبط ( أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية ") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 46 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى –هاتف محمول).

إستهداف (أحد العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة جنوب سيناء) بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، وتبين عدم تواجده ، وبالتفتيش عثر على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام).

ضبط ( أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (750 كيلو جرام لمخدر البانجو - سيارة "بدون لوحات" - ميزان).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنطاق محافظتى القليوبية وجنوب سيناء بحوالى (6,500,000 – ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

من ناحية آخرى وفى ضوء حرص أجهزة وزارة الداخلية على مجابهة المخدرات من كافة النواحى ، ومن بينها إستهداف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة .. فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية إستهدفت ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة نطاق مديرية أمن المنيا .. وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالغربية وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية قيام (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البانجو - 500 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) حال تردده على دائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1٫200 كيلو جرام – هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.