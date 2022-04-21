حقيقة انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن بعد صورة «البطن المنتفخ»

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بشأن حقيقة انفصال أصالة عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، في الوقت الذي انتشرت فيه صورة لها، بشكل واسع، ظهرت خلالها ترتدي فستانا زهريا، وبطنها منتفخة، ما أثار تكنهات عن حملها.

حقيقة انفصال أصالة عن زوجها

حقيقة انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن، تصدى لكشفها عبر «الوطن» مصدر مقرب من الفنانة السورية، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن، ليس أكثر من شائعة تخرج كل فترة، وتطارد حياتها الشخصية، لافتا إلى أن الثنائي دائما ما يستغلا أي مناسبة للتعبير عن حبهما وتمسكهما ببعض، لكن المصدر لم يعلق على انتفاخ بطنها.

أصالة تحتفل بزواج ابنتها شام الذهبي

رغم إثارة حديث عن حقيقة انفصال أصالة عن زوجها العراقي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الفنانة السورية، تعيش أياما سعيدة، إذ احتفلت مؤخرا، بعقد قران ابنتها شام الذهبي، في حفل عائلي كبير، حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن والوسط الإعلامي، منهم الفنان تامر حسني، رامي صبري، والإعلامية رضوى الشربيني، وتأثرت الفنانة أصالة في حفل زفاف ابنتها، حيث ظهرت تبكي وأثناء وقوفها إلى جوار زوجها فائق حسن، وأولادها.

آخر ظهور لـ شام الذهبي

ظهرت شام الذهبي، برفقه أصالة وزوجها فائق حسن، وعدد من أصدقائها، خلال حضور أحد الحفلات، في مشهد حاز على إعجاب متابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلهم معها عبر التعليقات، خاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث تشارك دائما جمهورها بكل جديد بخصوص عائلتها.

شيرين عبد الوهاب وظهور علامات الحمل عليها

لم تكن أصالة، الفنانة الأولى التي تظهر عليها علامات الحمل مؤخرا، فقد انتشرت عدة أخبار بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها في آخر حفل لها، وهي تظهر عليها علامات الحمل، لكنها خرجت عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، لتنفي ذلك الأمر، مؤكدة أنها تعاني من مشكلة في القولون، تؤدي إلى انتفاخ الجزء السفلي من بطنها.