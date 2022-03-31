أصالة توجه رسالة رومانسية لزوجها فائق حسن: «محبتك بنتني من جديد»

وجهت الفنانة أصالة رسالة رومانسية لزوجها فائق حسن، عبرت فيها عن مدى حبها له ومساندته لها، خلال الفترة الماضية، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي.

وكتبت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي.. محبّتك بنتني من جديد.. اليوم معك بيسوى سنين.. معك مافي شيء بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك».

ووجهت الشكر له بعدما تعرفت عليه، «شكراً يا أبي الحنون على الاهتمام الّلي بتعمله ببساطه وهوّه كان حلم بحلم عيشه.. وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّة.. كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل ما نلتقي كان صعب وقاسي مابقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم».

رسالة رومانسية من أصالة إلى زوجها فائق حسن

وأوضحت الفنانة أصالة أنها حالياً تعيش قصة حب معه ولم تتذكر الماضي قائلة، «بالعكس صرت بشوف الصوره اللي مضت حلوة.. لأنّك سعاده مطلقه بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك.. أنت الدّنيي الحلوه النقيًة.. بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات.. من بداية البدايات».

أصالة لزوجها فائق حسن: وأنا معك كلّ يوم بعيش عمر كامل

وتابعت: «فيه ناس عاشت عمرها كلّه من غير ماتشوف حلم بيتحقق بيوم.. وأنا معك كلّ يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه.. شكراً ياأبي ياصديق الرّوح على هالعصا السحرية اللي لمست حياتي، وبكلّ الجمال اللي بالحياة زيّنتها ياهديّة الرّحمن العظيمة جوزي الرّائع».

أصالة تحتفل بزواج ابنتها شام

احتفلت الفنانة أصالة مؤخراً بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال في حفل زفاف أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات.

وظهرت أصالة خلال الحفل متأثرة بزواج ابنتها الكبري، وحضر عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام حفل زفافها، منهم تامر حسني، الإعلامية رضوى الربيني، اليسا، رامي صبري، وعدد آخر من النجوم.