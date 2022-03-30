أصالة تنشر صورتها مع صديقتها: ممتزجة بالأخوة وبالأمومة

قدمت الفنانة أصالة نصري شكرا خاصا لصديقتها الإماراتية ريم المحمودي عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد حفلها الأخير في أكسبو.

أصالة لصديقتها: القلب الطيّب النّبيل

قالت أصالة لصديقتها ريم «ما أكبر حظّي بها المحبّة منّ إنسانة حمت نفسها وحافظت على روحها بالابتعاد عنّ كلّ ما يمكن يمسّ هالرّوح وهالقلب الطيّب النّبيل الصّادق بسوء.. صداقتك الممتزجة بالأخوّه وبالأمومة ..وقعدتنا نحضر غروب الشمس وحكايانا إنعاش للروح وطبطبه عالقلب..أختي الرّائع».

هناك من تقطع لأجله المسافات و تحاول دائما أن تلتقيه رغم كل شيئ .. هناك من يأسرك في البعد كالقرب .. يحيطك دائما بمحبة عظيمة .. و رغم انشغاله حنانه مطلق سؤاله دائم يسألك و هو يعرف إجابتك و يجيب أسئلة الناس عنك مثلك ..

صديقتي و أختي الحبيبة الغالية على روحي

أحبك @AssalaOfficial pic.twitter.com/KZQLCpeQ5E — ᖇEEᗰ ᗩᒪᗰᗩᕼᗰOᑌᗪI (@reemmahmoudi) March 29, 2022

أصالة احتفلت بزفاف ابنتها شام

كانت ريم قد نشرت صورة جمعتها بأصالة وعلقت عليها قائلة «هناك من تقطع لأجله المسافات وتحاول دائما أن تلتقيه رغم كل شيء.. هناك من يأسرك في البعد كالقرب.. يحيطك دائما بمحبة عظيمة.. ورغم انشغاله حنانه مطلق سؤاله دائم يسألك وهو يعرف إجابتك ويجيب أسئلة الناس عنك مثلك.. صديقتي وأختي الحبيبة الغالية على روحي».

أصالة كانت قد احتفلت منذ أيام بزفاف ابنتها الوحيدة شام على رجل الأعمال المصري أحمد هلال فى حفل زفاف أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات وأحيا الحفل كل من تامر حسني ورامي صبري وإليسا.