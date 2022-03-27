رامي صبري لـ زوج ابنة أصالة: «رضوى الشربيني صحبتها ربنا معاك»

مازح الفنان رامي صبري، زوج ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، وذلك بعد تواجد صديقتها الإعلامية رضوى الشربيني في حفل زفافها، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو له بجوارها، قائلا: «حبيبتي يا رضوى علشان بس موضوع البلوكات ده مش جاي معايا».

رامي صبري يمازح رضوى الشربيني

كما مازح رامي خلال حفل الزفاف رضوي الشربيني وزوج ابنة أصالة، قائلا:«صحبتها رضوى الشربيني ربنا معا»، وردت رضوى ضاحكة: «دول هيشتغلوا عليا».

وحرص الفنان رامي صبري على إحياء حفل ابنة صديقته المقربة أصالة، بعدد من أغانيه الخاصة والتي شاركها فيها الحضور والعروسين.

رامي صبري يحيي حفل زفاف ابنة أصالة

وأحيا الفنان رامي صبري عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم الفنانة إليسا والتي حضرت خصيصا من لبنان لمجاملة صديقتها أصاله، كما أحيا حفل الزفاف الفنان تامر حسني والذي حضر بصحبة زوجته بسمة بوسيل، وأيضا شارك في الغناء بالحفل الطفل محمد أسامة صاحب الأغنيه الشهيرة «الغزالة رايقة»، وحرص الفنان تامر حسني على حمل الطفل محمد أسامة على يده خلال الغناء.

رامي صبري والتريند العالمي

جدير بالذكر، أن الفنان رامي صبري احتفل منذ أيام مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنيته «مع نفسي» قائمة «تريند يوتيوب العالمي»، إذ احتلت المركز العاشر.

ونشر رامي صبري صورة من «الكليب»، وعلق عليها، قائلًا: «مع نفسي تحقق 2 مليون مشاهدة، وتتصدر ترند يوتيوب العالمي المركز العاشر.. ولا تزال تريند يوتيوب مصر، وجميع الدول العربية».