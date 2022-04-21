أزهري يوضح كيفية صلاة التراويح في البيت.. «السنة عشرون ركعة»

كيفية صلاة التراويح في البيت واحدة من الموضوعات التي يكثر البحث عليها خلال شهر رمضان المبارك، حيث لا يتمكن البعض من أداء صلاة التراويح في المسجد، وذلك قد يكون بسبب عمله، أو مرضه، أو غير ذلك.

كيفية صلاة التراويح في البيت

وعن كيفية صلاة التراويح في البيت، قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن صلاة التراويح تختصّ بعدّةِ أمورٍ لا بدّ للمسلم مراعاتها عند أدائه لها، ومنها مراعات وقت التراويح، والذي يبدأ بعد أداء فرض صلاة العشاء، والأفضل أن تُصلّى بعد صلاة سّنّة العشاء، ولا يصحّ أدائها قبل صلاة العشاء، وذلك لأنها صلاةٌ مسنونةٌ تؤدّى بعد الصلاة المفروضة، ويستمرّ وقتها إلى طلوع الفجر، ولا تُقضى صلاة التراويح بعد انتهاء وقتها.

صلاة التراويح في البيت

وفيما يخص كيفية صلاة التراويح في البيت، أضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صلاة التراويح تصلى كغيرها من الصلوات، حيث يستقبل المصلّي القبلة متوضّئاً، ويكبّر تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره، ويقرأ دعاء الاستفتاح سرّاً، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، ثم يركع مكبّراً، ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً: «سمع الله لِمَن حمِده، ربّنا ولك الحمد»، ثم ينزل ساجداً، ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»، و يرفع من السجود ويجلس، ويقول: «ربِّ اغفر لي»، ثم يسجد مرّةً ثانية، ويقول في سجوده كما قال في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل فيها ما فعله في الركعة الأولى، فإذا انتهى من أداء الركعة الثانية يجلس ويقرأ التشهّد والصلاة الإبراهيمية، ثم يسلّم عن يمينه ويساره قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله» ويفعل ذلك في كلّ ركعتين من صلاة التراويح.

عدد ركعات صلاة التراويح

وأوضح «الصاوي» في حديثه عن كيفية صلاة التراويح في البيت، أن الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ صلاة التراويح عشرون ركعةً دون صلاة الوتر، وتُؤدّى الوتر ثلاث ركعات، وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنها ستٌّ وثلاثون ركعةً غير صلاة الوتر، وتُصلّى ركعتين ركعتين؛ فيسلّم المصلّي بعد كل ركعتين؛ لأنّ التراويح تعدّ من صلاة الليل التي قال فيها الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، ويجوز للمصلّي أن يستريح بالجلوس قليلاً بعد كل أربع ركعات من صلاة التراويح، وإن أراد ترك الجلوس، وذلك باتّفاق الفقهاء، يسنّ للمصلّي أن يجهر بالقراءة في الصلاة التراويح.