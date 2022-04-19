ضبط 3 أشخاص لتحصيل فواتير كهرباء مزورة في سوهاج بعد صلاة التراويح

ضبط مركز شرطة طهطا في سوهاج، أمس الاثنين، 3 أشخاص في أثناء تحصيلهم فواتير كهرباء مزورة بالمركز من الأهالي، لتتمكن الشرطة من ضبطهم عقب إبلاغ الأهالي عنهم.

بلاغ من الأهالي بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، من أهالي قرية الشيخ مسعود بدائرة المركز، بتمكنهم من ضبط ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالنصب على المواطنين بادعائهم أنهم محصلين من شركة الكهرباء وتحصيل فواتير الكهرباء منهم عقب تأدية صلاة التراويح.

شهادة المواطنين بتعرضهم للتزوير

وأفاد كل من «ممدوح ا م م»، 63 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، و«سيد م س»، 54 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بتمكنهما بمساعدة الأهالي من ضبط كل من «حسين خ ع ع»، 18 عاما، عامل ومقيم بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، و«محمد ا م م»، 19 عاما، عامل ويقيم بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، و«محمد ع ث ح»، 19 عاما، كهربائي ويقيم بدائرة بندر طهطا بمحافظة سوهاج، في أثناء النصب عليهما وعلى أهالي القرية بزعم أنهم محصلين تابعين لشركة الكهرباء بسوهاج وتحصيل إيصالي كهرباء منهما، أاكتشفا أنهما مزورين.

مبلغ مالي وإيصالات مزورة بحوزة المتهمين

كما عثر بحوزة المتهمين على 7 إيصالات كهرباء مدون بها بيانات لمواطنين بمركز طهطا و269 إيصالا فار جميعها مزورة ومبلغ مالي يبلغ 480 جنيها ودراجة بخارية و3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.