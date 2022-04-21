«السياحة والآثار» تستضيف اثنين من أهم الطهاة في الشرق الأوسط

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اثنين من الطهاة ومدوني الطعام بدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، واللذان يعدان من أهم الطهاة ومدوني الطعام بمنطقة الشرق الأوسط، ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظى أحدهما بأكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يحظى الآخر بما يقرب من ربع مليون متابع.

الترويج لسياحة الطعام

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج لمنتج سياحة الطعام، وما يتميز به المطبخ المصري من أكلات مصرية، بما يساهم في جذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم من محبي سياحة الطعام.

إذاعة الحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضحت الأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هؤلاء المدونين أعدوا خلال زيارتهم لمصر بإعداد حلقتين تحت رعاية الهيئة عن الأكلات المصرية، التي يتميز بها المطبخ المصري، مع اثنين من مدوني الطعام المشهورين من مصر، لافتة إلى أنه سوف يتم إذاعة هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي experience egypt، بالإضافة إلى إذاعتها على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهؤلاء المدونين، وذلك خلال الأيام القادمة.

وقام هؤلاء المدونين خلال تواجدهم بمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى القيام بجولة بمنطقة خان الخليلي وشارع المعز، وتناول وجبه الإفطار في أجواء رمضانية ساحرة.