«السياحة والآثار» تصدر نشرتها الإخبارية الشهرية في شكل جديد

أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، النشرة الإخبارية الشهرية لها، في شكل جديد، كأول مجلة إلكترونية تفاعلية تصدرها الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وحرصها على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية ورقمنة العديد من الخدمات التي تقدمها.

أنشطة وزارة السياحة

وتتيح المجلة إمكانية تصفحها إلكترونيا بصورة أبسط وأكثر سهولة ومرونة، وتحتوي على أهم الفيديوهات والصور وأبرز الأخبار والموضوعات على مدار الشهر التي تخص أنشطة الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بشكل خاص، وقطاع السياحة والآثار بصفة عامة.

العدد الأول من مجلة وزارة السياحة

كما يمكن من خلالها الدخول مباشرة إلى المواقع الإلكترونية المختلفة المرتبطة ببعض هذه الأخبار، وكذلك المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

ويمكن متابعة العدد الأول من المجلة والخاص بشهر مارس 2022 من هنا.