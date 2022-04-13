«السياحة والآثار»: الحالة الصحية لمصابي حادث أبوسمبل جيدة

زارت مساء اليوم، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بـ وزارة السياحة والآثار، وأعضاء مكتب الوزارة بأسوان، مصابي حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل في محافظة أسوان على طريق أبو سمبل، وذلك بأحد المستشفيات بالمحافظة للمتابعة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

المصابون بحالة جيدة

وأوضحت سامية سامي أن المصابين في حالة صحية جيدة، ويعانون من إصابات طفيفة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تعافت تماما وغادرت المستشفى بسلام.

متابعة دقيقة لحالة المصابين

وأكدت أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة ومستمرة لحالة المصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وتوجهت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، فور وقوع الحادث صباح اليوم، إلى مدينة أسوان بناء على تكليف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ للمتابعة على أرض الواقع لتداعيات هذا الحادث، بجانب التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ وتسهيل أية إجراءات لازمة في هذا الشأن.