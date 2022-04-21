الأوقاف: 3 مديريات تحقق أكثر من 100 صك ضمن مشروع «صكوك الأضاحي»

حققت ثلاث مديريات أوقاف أكثر من مائة صك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهي: الفيوم والدقهلية وبني سويف، حيث حققت مديرية أوقاف الفيوم مبيعات بلغت 155 صك أضاحي، بقيمة بلغت 341000 جنيه، كما حققت مديرية أوقاف الدقهلية مبيعات بلغت 130 صك أضاحي، بقيمة بلغت 286000 جنيه، في حين حققت مديرية أوقاف بني سويف مبيعات بلغت 118 صك أضاحي، بقيمة بلغت 259600 جنيه.

مشروع صكوك الأضاحي

وقد وجه دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لكل مديرية من هذه المديريات، ألف جنيه منها لمدير المديرية والباقي للعاملين بالمشروع، توزع بناء على كشف يقدمه مدير المديرية بالمستحقين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

كما وجه وزير الأوقاف بصرف مبلغ 2000 جنيه مكافأة لكل (مائة صك) يتم تحصيلها حتى نهاية شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر 1443هـ.جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.

المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي

وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9‏

بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014‏

البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006‏

البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818‏

أو من خلال خدمة فوري دهب: كود (92791 للحوم السودانية) وكود (92792 للحوم البلدية).