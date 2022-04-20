عاجل.. الأوقاف تمنع صلاة التهجد وتحظر الاعتكاف بالمساجد: الظروف لا تسمح

قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز بناء على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة ، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بأداء صلاة التهجد أو الاعتكاف في المساجد.

صلاة التهجد في المساجد

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، في بيان منذ قليل، أنه حفاظا على الأرواح، فإن الرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي ، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد ، ولا زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة.

منع الاعتكاف في المساجد

وأضاف: لا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد ، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل ، علما بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته ، وفي الصدقات ، والذكر ، وقراءة القرآن ، وسائر أبواب العمل الصالح ، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.