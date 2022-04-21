الجندي يشيد بوزير الأوقاف بعد منع صلاة التهجد في المساجد: «رجل مغوار»

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الليالي الوترية في شهر رمضان المبارك تبدأ من الليلة المقبلة، تحديدا ليلة 21 و23 و25 و27 و29 أبريل، راجيا من المشاهدين أن يختصوا هذه الليالي بمزيد من الطاعة والعبادة.

وزير الأوقاف رجل مدرك لأغوار العبادة

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «اجعلوا هذه الليالي خاصة بينك وبين الله، والمطلوب نعمل شكل خاص للعبادة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى».

وثمن قرار وزارة الأوقاف بإقامة صلاة التهجد في المنازل، موجها الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: «الراجل المسلم المؤمن نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، الرجل الذي يراعي الله ويراعي العباد والعبادة، الرجل الفاهم والعالم والمدرك لأغوار العبادة حقيقة».

ولفت أن بوادر عودة فيروس كورونا في العالم تظهر من جديد، ووزارة الصحة هي التي تتحكم في الملف الصحي، وتمنع كل ما يدعو لانتشار أو احتمال أو عودة الفيروس أو عودة المرض، وبالتالي بالحفاظ بالتدابير الوقائية والاحترازية حديث مسؤولة عنه وزارة الصحة.

متقوليش الحرم مليان وحفلة فلان مليانة

وتابع: «متقوليش ما الحرم مليان وحفلة المطرب الفلاني مليانة، كل بني آدم أدرى بما يفعله وكل بني آدم أدرى بما يقوله، ولديهم أرقام وأمور علمية وأسباب علمية، أنا وأنت مش بنشوفها، قول عنها أي حاجة غير أنهم بيحاربوا الإسلام، مفيش حاجة اسمها بيحاربوا الإسلام، أوعى تسمع كلام جماعة الشر، وقطيع المكر ربنا يكفينا ويكفيكم شرهم، هؤلاء لا انتماء لهم بشيء ولا قيم ولا أمر من الأمور».

وفي سياق منفصل، قال الدكتور خالد الجندي إن مصر ستصل لحد الكفاية الزراعية والغذائية والتنمية الاقتصادية وارتقاء الاقتصاد الزراعي في مصر بعدما قامت الدولة بإزالة كل معوقات استثمار منطقة توشكى الغزيرة بالخيرات والنفع بفضل الله.