«الأزهري»: بالصدق والكرم امتاز العرب عن بقية الأمم واستحقوا الإسلام

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك فيجب الحديث عن الكرم والإكرام بصور متعدده وبمستويات مختلفة وبالشرائح الاجتماعية.

الأزهري: المشهد يأخذ مجامع القلوب في نبله وإنسانيته

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج يحب الجمال، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سيدنا عرابه بن أوس الأوسي كان من الأنصار، وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغير السن، ودارت قصة بينه وثلاثة من الصحابة الكرام عندما تنازعوا على من الأكرم فيما بينهم، «المشهد يأخذ مجامع القلوب في نبله وإنسانيته وما غرزته الشريعة في هؤلاء البشر».

الأزهري: استحق العرب أن ينزل عليهم الإسلام

وأوضح ضيف برنامج يحب الجمال أن كتاب «نظام القرآن» للعالم عبدالحميد الفراهي تساءل فيه لماذا اختار الله العرب من بين الأمم حتى ينزل عليهم الدين الإسلامي؟ وأكد أن اختيار الله العرب ليكون فيهم النبي صلي الله عليه وسلم بعد صبر وتأمل ونظر لصفتين، الأولى هي الصدق والثانية هي الكرم «بالصدق والكرم امتاز العرب عن بقية الأمم في هذا الوقت، واستحق العرب أن ينزل عليهم الإسلام».

وأكد أن الشريعة هي إما عبادات أو معاملات، العباد كالصلاة والصوم والزكاة وما شابه، والمعاملات كالزواج والطلاق والبيع والهبة والشراء والشفعه، «مدار العبادات جميعا على الصدق، ومدار المعاملات جميعا على الكرم».