أسامة الأزهري: الشيخ حسن العطار عالم ينبغي اكتشافه.. ألفت عنه «صانع الحضارة»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ حسن العطار هو صانع الحضارة من خلال شخصيته وعقله واختياراته العقلية التي ظهرت في مؤلفاته، لافتا إلى أنه ألّف عنه كتاب صانع الحضارة وينبغى على المصريين إعادة دراسته واكتشافه، حيث نجد فيها ملمحا من الجمال والهمة وسعة الاطلاع وبعد النظر والثبات الانفعالى والمعرفى في أوقات عاصفة.

حسن العطار جدير بعشرات الدراسات لاكتشافه

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال»، مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الشيخ حسن العطار كشخصية مصرية جدير بعشرات الدراسات التى تعيد اكتشافه ودراسته في نواحي مختلفة، لافتا إلى أن العطار شهد دخول الحملة الفرنسية لمصر، والتي كانت بمثابة زلزالا أمنيا مؤثرا في تاريخ مصر، حيث ثورات وقتلى كل يوم وأحداث صاخبة ولحظة من لحظات ثورات المصريين.

وأشار «الأزهري» إلى أن الشيخ العطار كان صديقا للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وبدأ يتردد لمعامل الفرنسيين ويتعرف على عصارة علومهم، وكان شديد الشغف في إدراك العالم وصناعة مشروع حضاري، وكان الجبرتي يصف تجارب الفرنسيين بأنها عظيمة يصعب أن يفهمها عامة الناس وخاصة فيما يتعلق بالتجارب الكيميائية، ووقف حزينا أمام تلك الكلمات وشعر بالعجز أمام فهمها، وكان الشيخ العطار يزور معامل الفرنسيين رغبة في المعرفة ومعرفة مايدور في العالم .

العطار عمل على استحداث العلوم في الديار المصرية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الشيخ العطار عمل على استحداث العلوم في الديار المصرية ونظر لها على أنها تجارب وعلوم قابلة للفهم والقياس، وليست مستغلقة كما كان يراها الجبرتي، ولم ينهزم حضاريا، لافتا إلى أن العطار أدرك أن علوم المسلمين تمكنه من الفهم وقال «لقد حدث ودخلت معامل الفرنسيين ورأيت مااستحدثون من حيل حربية وآلالات نارية مما لا يزيد على أن يكون اخراجا لبعض مبادئ علوم المعقول من حيزة القوة إلى حيز الفعل».