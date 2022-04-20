أسامة الأزهري: رمضان شهر الفرح والبهجة ويرتبط بالكثير من القيم «فيديو»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان الكريم مرتبط بشجرة كاملة من القيم والمعاني والأنوار، إذ تعود الكثيرون على أن يكون رمضان هو شهر الكرم والقرآن فقط، لكن رمضان مرتبط بعدد لا متناهي من القيم والآداب والمعاني.

وأضاف الأزهري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج لحظة صفا، على أثير راديو 9090، أن رمضان شهر الفرح، فمما شرع الشهر الفضيل لأجله أن يأتي محملا بالسعادة والبهجة والسرور، ويدخل على قلوب الناس بالفرح والراحة، ويملأ قلوب الناس بالسعادة الغامرة.

أسلوب الحياة يختلف في رمضان

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الرتم الاجتماعي وأسلوب إدارة اليوم يختلف تماما في شهر رمضان، حيث نشعر بأن هناك روحا دخلت على الناس، مردفًا: «هذا الشرع الشريف جاء في الأساس للناس لكي يفرحوا بالله ويأنسوا به، وتمتلئ نفوسهم طربا بالشرع الشريف وانبساطا إليه».

وأوضح: «لما الإنسان يأنس بالله وتطرب روحه للشريعة وتمتلئ نفسه فرحا بالله ورسوله يصبح إيجابيا في كل شيء ويدير الحياة بطريقة ممتلئة باللياقة والرضا والاطمئنان والاتقان والإحسان والتجويد والإبداع».

الإقبال على الشعائر بصدر منشرح

واستشهد على أنّ رمضان شهر الفرح بالحديث الذي أخرجه الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه»، وبالتالي فإن رمضان شهر الفرح المضاعف والمكرر.

وأكد أن رمضان شهر الفرح، وبالتالي فإن الإنسان يقبل على شعائر الله من الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات بصدر منشرح ونشاط وهمة؛ لأن العبادات وشعائر الله لم تكن في يوم من الأيام ثقل أو مبعث على الكآبة والحزن والعنت والمشقة، لكنها تعد فرحا بالله ورسوله ونشاطا للإنسان.