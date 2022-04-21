أسامة الأزهري: الكرم نصف الدين ونصف الشرع والنصف الآخر هو الصدق

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه ولمن يتصف بالصدق فينهض بعباداته على أكمل وجه، ومن اتصف بالكرم ينهض بالمعاملات والعقود والبيوع والاحتكاك بالناس على أكمل وجه، «الكرم نصف الدين ونصف الشرع الشريف، والنصف الآخر من الشريعة هو الصدق».

الأزهري: الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج يحب الجمال، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النبي صلي الله عليه وسلم ولأجل ترسيخ هذا المعني فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان الرسول صلي الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأوضح ضيف برنامج يحب الجمال أنه وفي أحدى الأيام اختلف 3 أشخاص فيما بينهم من الأجود فيهم، فقال رجل أسخى الناس عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، فيما قال آخر إن أسخي الناس قيس بن سعد بن عبادة، وكان من صغار الصحابة سنا، فيما أكد الأخير أنه عرابة الأوسي، «الثلاثة من جيل صغار الصحابة الكرام».

ولفت إلى أن شهر رمضان الكريم مرتبط بشجرة كاملة من القيم والمعاني والأنوار، إذ تعود الكثيرون على أن يكون رمضان هو شهر الكرم والقرآن فقط، لكن رمضان مرتبط بعدد لا متناهي من القيم والآداب والمعاني، ومما شرع الشهر الفضيل لأجله أن يأتي محملا بالسعادة والبهجة والسرور، ويدخل على قلوب الناس بالفرح والراحة، ويملأ قلوب الناس بالسعادة الغامرة.