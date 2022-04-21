حج الجمعيات 2022.. يبدأ الأحد المقبل والتقديم بـ6 شروط

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنين من مختلف الفئات العمرية على محرك البحث العالمي عن حج الجمعيات 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي شروط التقديم لفريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، خلال الفترة الماضية، ويطمح الراغبون للحج بالحصول على حج الجمعيات، نظرا لتوافر العديد من المميزات التي يوفرها نظام الجمعيات.

موعد التقديم لحج الجمعيات 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر أن يجرى فتح باب التقديم لحج الجمعيات2022، يوم 24 من أبريل2022 المقبل، ويستمر حتى الخميس الموافق 12مايو2022، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب توافرها على الأشخاص الراغبين في الحج من نظام الذي جرى إعلانه من قبل الوزارة خلال الساعات الماضية.

شروط حج الجمعيات 2022

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان بها، شروط وقواعد نظام حج الجمعيات2022، والتي يجب توافرها حتى يتثنى للمتقدمين بالحصول على فرصة لأداء مناسك الحج العام الحالي، وتتمثل الشروط والقواعد في:

- أن يكون المتقدم لحج الجمعيات2022، مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ولابد أن يكون مسددا للإشتراك السنوي لهذه الجمعية.

- أن تكون الجمعية الأهلية مقيدة قبل 1 يناير 2022.

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يوقع على الجمعية الأهلية أي جزاءات نتيجة مخالفات تثبت بحقها.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

قرعة حج الجمعيات إلكترونيا

نوهت وزارة التضامن، بأن نظام حج الجمعيات2022 سيكون بنظام القرعة إلكترونيا ولن يكون بالتدخل البشري، لافتة أنه لن يجرى السماح للشخص بالتسجيل أكثر من مرة، إذ يحق له التسجيل في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة، وتسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.