«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن حج الجمعيات الأهلية لعام 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء فتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الذين يرغبون في أداء فريضة الحج لعام 2022، بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، والتى أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي كالتالي:

* ما هي شروط حج الجمعيات الأهلية في عام 2022؟

- ألا يكون المتقدم لأداء فريضة الحج قد أدى الفريضة من قبل طوال حياته.

- يُشترط حصول المتقدم على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- يكون المتقدم لأداء الحج مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية، كما يشترط أن يكون مسدد الاشتراك السنوى للجمعية عند تقديم الطلب.

- اشتراط قيد الجمعية قبل 1 يناير 2022.

- يُشترط عدم توقيع أي عقوبة أو جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- يُشترط أن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج.

- لا يزيد سن المتقدم عن 65 عامًا.

- خلو المتقدم من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

* كيف يتم التسجيل للتقدم لأداء فريضة الحج؟

يتم تسجيل البيانات الخاصة بالحجاج الراغبين في أداء الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، وغير مسموح للعضو بالتسجيل في أكثر من جهة، فالتسجيل يكون في جهة واحدة فقط، سواء في السياحة أو التضامن أو الداخلية.

* متى سيتم إعلان نتيجة المتقدمين لحج الجمعيات؟

سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة المصرية مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين بكل محافظات الجمهورية، وفقاً لنسبة عدد الطلبات التي تم تقديمها من كل محافظة.

* متى سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج؟

سيتم الإعلان عقب غلق باب التقديم للحج، وقبل أن يتم إجراء القرعة، وذلك خلال منتصف شهر مايو المقبل، إذ كلفت وزارة التضامن الاجتماعي مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أن تقوم بإنهاء كل التعاقدات الخاصة بالإعلان عن برنامج رحلة الحج، وتعاقدات الفنادق وكذلك النقل.

* متى سيتم حجز الفنادق؟

هذا العام سيتم تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ، كما سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد الذي خُصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين، وكل الفنادق مصنفة.

* كيف يتم التسجيل لحج الجمعيات؟

تتاح استمارات التقديم للحج لكل أعضاء الجمعيات بمختلف مديريات التضامن على مستوى المحافظات بالمجان، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج ‏http://hajjfoundation.org.eg.