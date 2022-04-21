موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر.. اعرف الشروط وطريقة التسجيل

يبحث الكثيرون عن موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر، تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، شروط التقديم لفريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه يتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، اعتبارا من 24 أبريل المقبل، وحتى الخميس 12 مايو 2022.

شروط قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 في مصر

وأكدت وزارة التضامن، في بيان عنها اليوم، أنّها أعلنت شروط الحج للمتقدمين، تزامنا مع تحديد موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر، وحددت شروط حج الجمعيات الأهلية 2022، كما يلي:

- يشترط أن يكون المتقدم لحج قرعة الجمعيات الأهلية 2022 مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي للجمعية.

- أن تكون الجمعية الأهلية مقيدة قبل 1 يناير 2022.

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يوقع على الجمعية الأهلية أي جزاءات نتيجة مخالفات تثبت بحقها.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

قرعة إلكترونية على البوابة مركزيا

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه لن يتم السماح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط، إما في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة، حيث يتم تسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية، وإجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين بمحافظات الجمهورية، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة من كل محافظة.

موعد تقديم حج القرعة 2022 فى مصر

وبالتزامن مع تحديد موعد تقديم حج القرعة 2022 فى مصر، أوضحت القباج، أنّه سيتم توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، وإعلان برنامج رحلة الحج بعد غلق باب التقديم للحج، وقبل إجراء القرعة، المقرر لها منتصف مايو المقبل.

استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن

من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، أنّ استمارات التقديم للحج، ستكون متاحة بمديريات التضامن مجانا، لكل أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، من هنا.