تصالح أبناء شعبان عبد الرحيم برعاية الفنان سعد الصغير «فيديو»

تصالح أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، «عدوية» و«عبد الرحيم»، وذلك بعد شهورٍ طويلة من الخلافات بسبب الميراث، وصلت إلى حد القطيعة، فيما حاول باقي أفراد الأسرة إنهاء الأزمة إلا أن المحاولات باءت بالفشل طوال الفترة الماضية.

ابن شعبان عبد الرحيم: شكرًا لكل أخواتي اللي وقفوا معانا

ونشر «عبد الرحيم» نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال لحظة التصالح مع شقيقه الأصغر «عدوية»، مُعلقًا عليه بقوله: «شكرًا لأخويا وروح قلبي المعلم هاني خلف أبو الدهب.. وشكرًا لكل أخواتي اللي وقفوا معانا نجوم مصر دول مش صحابنا دول أهلنا وعشرتنا الطيبة.. ربنا يدوم الحب بينا ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الناس كلها».

سعد الصغير يحضر جلسة الصلح بين أبناء شعبان عبد الرحيم

وحضر جلسة الصلح، خميس شعبان عبد الرحيم، وكذلك الفنان سعد الصغير، الذي أكد صفاء النفوس بين الأخوين، وأنه لا توجد أي خلافات أو أزمات بينهما، إذ كانت الأمر مُجرد «لحظة شيطان».

تفاصيل الخلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم

وخلال الشهور الماضية احتدت الخلافات بين عدوية وعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، بسبب توزيع الميراث، حيث قام الأول ببيع فيلا والده، بعد حصوله على توقيع باقي الأسرة، إلا أنه لم يوزع الأموال وفقًا للشرع، وذلك حسبما قالت «حنان» ابنة شعبان عبد الرحيم في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ «عبد الرحيم» هو الوحيد الذي يريد بيع العقارات حاليًا، موضحا أن شقيقه ذهب إلى شقيقه الآخر «عصام» لكي يتشاجر معه، متابعًا «إحنا ماتربناش على قلة الأدب وقلة الأصول عشان نتخانق على الميراث».