ابن شعبان عبد الرحيم بعد خناقة الميراث: «إحنا مش ولاد حرام»

قال "عدوية" نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، إنه بعد وفاة والده بـ3 أشهر ظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما صعَّب تقسيم التركة التي تركزت في العقارات وليست أموالا سائلة ولم يتم تقسيمها حتى الآن.

الاختلاف على تقسيم التركة الخاصة بشعبان عبد الرحيم

وأضاف «عدوية» خلال مداخلة هاتفية عبر صفحة جريدة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أنه لم يتم عمل إعلام وراثة أو التصرف أي ممتلك، موضحا أن أبناء عبد الرحيم الستة اختلفوا على تقسيم المال، موضحا أنه لم يتم بيع أي شيء حتى الآن ولكن شقيقه «عبد الرحيم» هو الوحيد الذي يريد بيع العقارات حاليا، موضحا أن شقيقه ذهب إلى شقيقه الآخر «عصام» لكي يتعارك معه.

إحنا مش ولاد حرام

وتابع نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم: «إحنا ماتربناش على قلة الأدب وقلة الأصول وإحنا مش ولاد حرام عشان نتخانق على الميراث وأي حد من إخواته اتخانق أكيد خانه التعبير بس، وعبد الرحيم بس اللي هو عاوز يبيع حاجته، وإحنا عمالين نقنعه وهو مش مقتنع، أخويا عصام تعب وعمل دعامة في القلب بسبب الخناقة، وأخويا عبد الرحيم ممكن حد قاله يعمل كده، ومافيش ضرب ولا شتيمة هي مرات عصام خايفة على جوزها وقالت له ماينزلش، وماينفعش اللي بيحصل ده».