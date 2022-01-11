عدوية شعبان عبد الرحيم: «أخويا طردني من البيت.. مش عاوز فلوس خلاص»

كشف عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن معاناته ومشكلاته مع إخوته، بسبب أزمة توزيع إرث والده، خلال الفترة الماضية، قائلًا: «أنا تعبان أوي.. تعبت خلاص».

عملت لأخويا بلوك من قلبي وتليفوني

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، في مقطع فيديو له، نشره عبر حسابه على موقع الفيديوهات «تيك توك»، «الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس، يبقى أصله مش جدع.. وأنا خلاص عملت لأخويا، بلوك من قلبي مش التليفون بس.. وأنا أخوك الصغير، وبقولك مش مرضي باللي حصل.. أنا مش عاوز فلوس خلاص».

@adawyashaban وأضاف: «أنا مش عايز ورث من حد، ولا عايز حاجة أبدا غير الأدب والاحترام بجد، سيبوني أعيش في هدوء من غير مشاكل، لأن أنا في بداية طريقي، وأنا عايش بعيد عنكم، ماحدش عارف عني حاجة أبوس أديكم سيبوني، أقف على رجلي علشان أنا عندي ٧ عيال ولادي، وأنا لوحدي دلوقتي، وأبويا مش جمبي، عشان يشوف أخويا وهو بيمشيني من البيت». #عدوية_شعبان_عبدالرحيم #ليك_متابعه_فولو_حركه_كسبلورر #اكسبلور_فولو الصوت الأصلي - عدويه شعبان عبد الرحيم

مش عاوز جنيه من فلوس أبويا حتى لو ثروته بالملايين

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم، قائلًا: «أقسم بالله لو الفلوس اللي هتيجي من حاجة أبويا 10 مليون جنيه.. أنا مش عاوز منهم جنيه، ولو أنتم هتبقوا مرضيين خلاص، اعملوا كده».

أنا عاوز أشوف شغلي.. تعبت من القلق

وأضاف نجل شعبان عبد الرحيم، «أنا مش حمل كل شوية مشاكل والمواضيع دي.. اعملوا معروف أنا مش فاضي.. عاوز أشوف شغلي، مش عاوز يبقى فيه قلق على الفاضي».

وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت أزمة كبيرة بين «عصام» و«عبد الرحيم»، أبناء الراحل شعبان عبد الرحيم، بسبب توزيع الميراث أيضًا، إذ وصل صداها إلى وسائل الإعلام، لا سيما بعدما زعم الأخير، أنّ زوجة شقيقه تهجمت عليه بالشوم والعصيان.

وكان شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر عام 2019، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 62 عامًا.