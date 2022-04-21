التسجيل في قرعة الحج 2022.. الموقع الرسمي وطرق التقديم

أيام قليلة تفصلنا عن بدء التسجيل في قرعة الحج 2022، إذ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها منذ قليل، فتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الذين يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام، إذ يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري، ويجرى غلق باب التسجيل الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في قرعة الحج 2022، بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

التسجيل في قرعة الحج 2022

وحددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في قرعة الحج 2022، والأوراق المطلوبة، ورابط التقديم، وهي:

طريقة التسجيل لحج الجمعيات

يمكن ملئ استمارات التقديم للحج لكل أعضاء الجمعيات الأهلية بمختلف مديريات التضامن على مستوى المحافظات بالمجان.

كما يمكن التسجيل في الحج على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج ‏من هنا.

كما يمكن تسجيل البيانات الخاصة بالحجاج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

مع العلم أنه لا يمكن تسجيل الشخص في أكثر من جهة سواء في السياحة أو التضامن أو الداخلية.

تعليمات وضوابط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

يسمح التسجيل في الحج 2022 لجميع الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019م والمقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي قبل 1-1-2022 بحيث لم يمكن توقيع أي جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية عليها.

ويشترط أن يكون المتقدم في قرعة الحج مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.

لم يسبق له الحج من قبل.

خلو المتقدم من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في منتصف مايو المقبل.

الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا.