غرفة السياحة تحذر الراغبين في أداء الحج من التعامل مع السماسرة والوسطاء

حذر محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام، من التعامل مع السماسرة والوسطاء، والتقدم فقط لشركات السياحة الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار والعضوة بغرفة شركات السياحة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايةً لهم من التعرض للنصب، لافتًا إلى أن إجراءات التقدم للحج تكون بجواز السفر على أن يكون الجواز ساريًا لمدة عام على الأقل.

رسوم جدية الحجز

وأضاف «عزت» لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنظام التقدم للحج السياحي، فإن كافة المتقدمين للحج سيدفعون مبالغ رسوم جدية الحجز للشركات السياحية التي تقدموا لأداء الحج من خلالها، لافتًا إلى ضرورة حصول المتقدم للحج على إيصال من الشركة بقيمة المبلغ الذي دفعه نظيرالتقدم للحج.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون قيمة جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي طيران، 10 آلاف جنيه، وللمتقدمين للبرامج فئة الـ4 نجوم، 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه للمتقدمين للبرامج فئة 5 نجوم.

القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحي

وأوضح «عزت» أنه بعد غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج، ستجرى قرعة إلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة أداء الحج هذا العام، متابعًا: «بالنسبة للمواطنين الذين فازوا بفرصة أداء الحج سيقومون باستكمال قيمة برنامج الحج وفقًا للسعر الذي حددته وزارة السياحة لكل مستوى، أما الذين لم يوفقوا فسيقومون باسترداد مبلغ جدية الحجز الذي دفعوه بموجب إيصال الدفع الذي حصلوا عليه من شركة السياحة».

وبين أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تتم كافة إجراءات تسجيل أسماء المتقدمين للحج وإجراء القرعة لاختيار الفائزين خلال شهر شوال المقبل، موضحًا أنه لن يسمح لمن أدى فريضة الحج قبل ذلك بالتسجيل في قرعة الحج السياحي، كما لن يسمح لمن هم فوق 65 سنة بالتقدم للحج.