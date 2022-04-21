الرئيس السيسي: «لو معملناش ضبط للسكان لن تشعروا بتحسن الاقتصاد»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعداد مصر في عام 2011 كان يقترب من الـ80 مليون نسمة، وحاليًا وصل عدد المواطنين إلى 104 ملايين نسمة، موضحًا: «طب الـ20 مليون دول أعبائهم على الدولة المصرية إيه! والسؤال، هل حجم النمو للدولة المصرية من الأصل كان يكافئ عدد سكانها؟ إحنا بنجري وعنصر الزمن هو الحاسم».

السيسي: كنت عايز أقلل الفجوة بين نمو الدولة ونمو شعبها

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس: «كنتوا بتستغربوا أوي خلال الـ6 سنين اللي فاتوا لما بقول عايزين نخلص، وبسرعة، والناس كانت مستغربة ليه، بس أنا كنت عايز الفجوة والفاصل ما بين نمو الدولة ونمو شعبها يقل، وإحنا حريصين إنها على الأقل إن لم تقل فتبقي ماشية زي ما هي، وده محتاج مننا عمل مضاعف».

مقارنة بين قدرة الدولة في الستينات والفترة الأخيرة

وأوضح الرئيس السيسي أن قدرة الدولة المصرية في فترة الستينات ومواردها، كانت متناسبة مع حجم الدولة المصرية حينها، مضيفًا: «النمو السكاني بتاعنا بقي أكبر من طاقة العمل اللي الدولة المصرية بتعمله، وإن مكناش نعمل ضبط للسكان فلن تشعروا بتحسن في الموقف الاقتصادي مع الجهد اللي بنعمله».

وتابع الرئيس: «جت علينا أزمتين في منتهي القسوة، إحنا لما عملنا الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، دفعنا فاتورة قاسية كلنا كمواطنين، وكان نتيجتها إننا قدرنا ندخل الأزمتين ونصمد فيهم، وعايز أقولكم لو مكنش ده حصل كان هيبقي موقفنا صعب جدًا، دلوقتي وفي الأزمة بتاعة كورونا».