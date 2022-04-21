الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصربي بالفوز بولاية جديدة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش.

الرئيس السيسي يقدم التهنئة لنظيره الصربي

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس هنأ نظيره الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز.

الرئيس يعرب عن تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا.

الرئيس الصربي يؤكد حرصه على التعاون مع مصر

من جانبه؛ أعرب الرئيس الصربي عن امتنانه الرئيس السيسي على التهنئة، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلًا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.