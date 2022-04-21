الرئيس السيسي: لولا أزمة كورونا كان معدل نمو الاقتصاد المصري وصل 9%

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة فيروس كورونا قد أثرت كثيرا على الاقتصاد، حيث تأثرت سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي يتم استخراجها من كافة دول العالم، وفي حال حدث خلل في أي من الدول الكبرى في هذا الأمر، فيؤثر ذلك بدوره على العالم كله.

السيسي: صندوق النقد الدولي بيقول أن فيه 143 دولة هتتأثر اقتصاديا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس، «صندوق النقد الدولي بيقول أن فيه 143 دولة هتتأثر اقتصاديا، وبأماره إيه أنا متأثرش؟، أحنا معدلات نمونا في أزمة كورونا كانت إيجابية، إذن حتى مع أزمة كبيرة كان ليها تأثير سلبي مع العالم كله كنا في مصر بفضل الله والمصريين وصلابتهم قدرنا نعمل معدل نمو 3.2 و3.8%، وقبل الأزمة ما تحصل في الربع الأول من 2020 كان معدل نمونا الـ9%».

وأكمل الرئيس: «لو كنا استمرينا على الوضع ده وخلاص بقى كورونا بدأت تخفف من أثارها على العالم كله وعلينا فكنا هنبدأ نجابه ونحسن من أوضاعنا، ولكن للأسف ده محصلش، والسؤال: إحنا قدرنا نوفر السلع لكل الناس بوفرة ولا لأ؟ لو بنتكلم على الاحتياطات الاستراتيجية فكنا حريصين أن يكون لدينا احتياطي على الأقل يكفي لـ6 أشهر، والكلام ده بدأناه من 2017 و2018 وحطينا الموارد المالية لمجابهة التحديات المحتملة».