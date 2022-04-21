زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا لتعويض خسائر الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريًا كمساعدات مالية لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفي خطاب افتراضي أمام منتدى البنك الدولي، قال زيلنسكي أيضًا إن الأمر سيستغرق «مئات المليارات من الدولارات» لإعادة بناء بلاده في وقت لاحق.

استبعاد موسكو من جميع المؤسسات المالية الدولية

وبحسب شبكة «سي إن إن»، قال زيلينسكي، إنه يجب أن تكون كل دولة مستعدة لقطع جميع العلاقات مع روسيا، كما ينبغي استبعاد موسكو على الفور من جميع المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومضى زيلينسكي بقوله، إن روسيا كانت تستخدم أساليب عدوانية في الأسواق العالمية أثناء خوض هذه الحرب، وأن هذه المؤسسات لم تكن مكانًا لها. وأنهى زيلينسكي خطابه بالقول إنه يأمل أن يعقد الاجتماع القادم في إحدى المدن الأوكرانية التي أعيد بناؤها بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بايدن يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شريحة منفصلة قدرها 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للحكومة الأوكرانية، إضافة إلى 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي تعهد بها يوم الخميس الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي إن المساعدة الجديدة ترفع إجمالي الدعم الاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا إلى مليار دولار في الشهرين الماضيين تقريبًا منذ الغزو الروسي.

القوات الروسية نجحت في احتلال 42 قرية في دونيتسك

من جهة أخرى، قالت مساعد رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية استولت على عشرات القرى في منطقة دونيتسك الشرقية اليوم، وأضافت أولينا سيمونينكو في تصريحات تليفزيونية نقلها تليفزيون أوكرانيا: «أضيفت اليوم 42 قرية إلى قائمة القرى المحتلة، وهذا ضمن منطقة دونيتسك». وتابعت: «لقد حدث هذا اليوم وربما تستعيدها قواتنا غدًا».