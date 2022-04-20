زيلينسكي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أولوية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب استمرار العقوبات على روسيا لمنع تمويل بوتين لحربه على أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

زيلينسكى: نجدد المطالبة بحظر واردات الطاقة من روسيا

وأضاف زيلينسكي: «نجدد المطالبة بحظر واردات الطاقة من روسيا، واستمرار دعمنا للحصول على الأسلحة للدفاع عن أنفسنا».

وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه لم ير أو يسمع عن أي مستندات مقدمة من الجانب الروسي أعلن عنها الكرملين سابقا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق اليوم، إن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغ واضحة للاتفاق، والكرة الآن باتت في ملعب كييف.

كييف ترفض الرد على مقترحات موسكو بشأن المفاوضات

وقالت الخارجية الروسية، إن كييف ترفض الرد على مقترحات موسكو بشأن المفاوضات، منوهة بأن المفاوضين الأوكرانيين يحاولون تأخير المفاوضات.

وأكدت أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة، ولكن موقف الأوكرانيين غير بناء.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.