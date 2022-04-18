مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يثير غضب الغرب..«زيلينسكي» يحدث شعبه مخمورا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للقلق والريبة للرئيس الأوكراني «فيلاديمير زيلينسكي»، خلال تسجيل رسالة إلى شعبه، مشيرين إلى أنه كان في حالة سُكر خلال تسجيل تلك الكلمات، وهو ما يتضح كليا في الفيديو.

الرئيس الأوكراني يثير غضب رواد مواقع التواصل

وبحسب الفيديو المُريب، باح الرئيس الأوكراني بحبه الشديد لمواطنيه، واعدا إياهم بتحقيق النصر على القوات الروسية التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين الماضي، بينما ظهر خلال ذلك الفيديو وهو يلف بكرسي المكتب الدوار دون توقف، بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

رواد مواقع التواصل يسخرون من الرئيس الأوكراني : لقد وصمت شعبك بالعار!

وتباينت ردود الأفعال، حيث أجمع المتابعون، على أن سلوك زيلينسكي غريب، إلا أن أسباب ذلك السلوك جاءت مختلفة، فقال أحدهم : «للأسف الرئيس الأوكراني مخمور»، فيما علق آخر ساخرا : «كنت تعتقدون أن الرئيس الأوكراني مناضل، لكنه كما توقعت تماما»، واتهمه أحدهم بالعار، موضحا أن زيلينسكي سيندم كثيرا حين يرى هذا الفيديو مجددا.

إلا ان بعض التعليقات الأخرى كانت لصالح الرئيس الأوكراني، حيث رأى أحد الأشخاص أن تأثير الحرب أصبح واضح على زيلينسكي، فيما طالبه آخر بضرورة أن يطيل النوم ويعتني بصحته حتى يتمكن من متابعة المشوار، فيما طالب شخصا آخر الدول الغربية بضرورة مراجعة موقفهم مع من أسموه بطلا، حيث أصبح عار على الجميع، بحسب «سكاي نيوز».

">

وعلى الرغم من محاولات عدة لحلفاء الرئيس الأوكراني وحكومته لحذف مقطع الفيديو، إلا أن رواد مواقع التواصل أعادوا نشره مرارا وتكرارا خاصة عبر موقع «إنستجرام».

وتشهد أوكرانيا صراعا شديدا أسفر عن مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية وتهجير ملايين المواطنين، جراء العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لحماية حدودها وأمنها القوميين من تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وأيضا القضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد.