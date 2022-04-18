زيلينسكي: نتوقع زيادة الدعم الأمني لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع زيادة الدعم الأمني لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، بجانب الدعم المالي، مضيفا خلال تغريدة على موقع تويتر عقب محادثاته الأخيرة مع رئيس ليتوانيا، أحد أقوى مؤيدي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أن ثمن العدوان بالنسبة لروسيا بحاجة إلى أن يكون مكلفا بشكل أكبر.

البنك الدولي يقدم مزيدا من المساعدات المالية لأوكرانيا

من جهة أخرى، من المتوقع أن تعلن المزيد من الدول عن مساهمات لمساعدة أوكرانيا التي تعاني من الحرب، بسبب الغزو الروسي، في الحفاظ على حكومتها من خلال صندوق الائتمان، الممول من قبل مانحين متعددين، التابع للبنك الدولي والصناديق الموازية هذا الأسبوع ، وذلك بحسب تصريحات رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، قال مالباس إن البنك الدولي كان يعمل خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتجميع حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، موضحا أن الوضع يتطور بسرعة، كما توقع المزيد من الإعلانات الثنائية بشأن المساعدات الإنسانية والمساعدات الأخرى هذا الأسبوع.

وأضاف أن البنك الدولي قد اتخذ بعض الإجراءات، وصرف بسرعة، حتى الىن، حوالي 600 مليون دولار من أصل مليار دولار من المساعدات الأولية التي وعد بها لأوكرانيا، ويعمل الآن على جمع منبل يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أخرى من الأموال المصرفية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس إدارته.

وتابع: «ستكون هناك مكونات أخرى تشكل الثلاثة مليارات دولار التي أعلنا عنها قبل ستة أسابيع أو نحو ذلك».