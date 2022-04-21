أراجوز ومسرح وورش حكي في فعاليات الليلة التاسعة لـ«أهلا رمضان»

شهدت احتفالات ليالي رمضان الثقافية «أهلا رمضان»، والتي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية مساء اليوم الخميس، الموافق 20 رمضان.

وقدم فنانو المركز والحديقة مجموعة ورش متنوعة، كورش فنون تشكيلية وورش حكي وورش دمج، منها رسم حر، وتاج فانوس بشعار أهلا رمضان، وتلوين فخار، واختبر ذكاءك، وبطاقة المعلومات، وفي ركن ذوي الهمم تم تقديم ورشة فانوس مجسم بالكرتون.

وعلى المسرح الصغير تألق الفنان ولاعب الأراجوز الشهير ناصر عبد التواب بعرض الأراجوز، بمشاركة الفنان ميسرة خيري في دور الملاغي، حيث قدم عرض عن عادات رمضان المفيدة والضارة والمرتبطة بالشهر الكريم، مثل المذاكرة والصيام كما تغنى مع الأطفال والكبار بأغنيات في حب مصر والتي تفاعل معها الأطفال بشدة.

مسرحية «حواديت الأراجوز»

وأعقب ذلك عرض مسرحية «حواديت الأراجوز»، بالتعاون مع المسرح القومي للأطفال بطولة راندا عوض، ومحمود عامر، وخالد نجيب، وعادل خلف، والعمل من تأليف راندا إبراهيم، وألحان وائل عوض، وإخراج محسن العزب.

كما تضمنت فعاليات الليلة التاسعة على المسرح الكبير برنامج «حدوتة رمضانية» مع الدكتور إبراهيم عبد الستار من مجلس الشؤون الإسلامية، والإعلامي محمد إسماعيل من الإذاعة المصرية، وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليمز

وشارك في الحدوتة الرمضانية المبدعة الصغيرة لجين علي الفائزة بجائزة الدولة للمبدعين الصغير في الشعر، والتي قدمت مجموعة الأشعار التي نالت استحسان جمهور الأطفال.

مسرحية «رمضان جانا»

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية «رمضان جانا»، من إخراج صلاح لبيب، وهي من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

واستمرت فعاليات معرض الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض الحرفي الصغير، ومعرض كتب وإصدارات المركز، وفعاليات الاحتفال بالقاهرة كعاصمة لدول العالم الإسلامي 2022 والتي تتضمن معرض رسوم الأطفال الفائزين في مسابقة القاهرة في عيون دول العالم الإسلامي، ومعرض سفارات الدول الإسلامية.

جدير بالذكر أن جميع عروض الحديقة الثقافية للأطفال التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل مجانية، وتفتح الحديقة أبوابها يوميا من التاسعة مساء وحتى يوم 24 رمضان.

على الجانب الآخر يستمر المركز القومي لثقافة الطفل في مشاركته بمعرض فيصل للكتاب لليوم العاشر على التوالي بمجموعة من أنشطته الثقافية والفنية ومعرض لأحدث الإصدارات ومجموعة متنوعة من الورش الفنية منها ورشة فوانيس، ورشة تيجان، وررشة أورجامي، ورشة خواتم بالفوم.