تنظيم «يوم الأراجوز» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

نظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، يوم الأراجوز الشهري الرابع، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وبدأت الفعاليات في العاشرة والنصف صباح أمس، بعرض لخريجي مدرسة الأراجوز، الذين قام بتدريبهم لاعب الأراجوز المخرج ناصر عبد التواب، وفنان ولاعب الأراجوز محمد عبد الفتاح، أعقبه عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، ثم عرض مسرحية «أراجوزا وأراجوزتا» أحدث إنتاجات المركز.

تفاصيل الاحتفال بيوم الأراجوز

وفي الفترة المسائية، جرى استكمال الفعاليات في الرابعة عصرًا، بندوة حول فن الأراجوز وملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية، تحدث فيها الشاعران أحمد زيدان ومحمد زناتي، وأدار الندوة الباحث أحمد عبد العليم.

وفي ختام الفعاليات، قدمت فرقة كذالون للمسرح الأسود، بقيادة المخرج شعبان أبو الفضل، مجموعة من العروض الفنية المتنوعة، وتم تكريم كل من شارك في إنجاح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثالث.

تفاصيل الملتقى الثالث للأراجوز والعرائس التقليدية

وكان المركز القومي لثقافة الطفل، قد نظم فعاليات الملتقى الثالث للأراجوز والعرائس التقليدية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، لمدة 3 أيام وهي على الترتيب 28 /29 /30 نوفمبر الماضي، وتم خلال الملتقى تقديم العديد من الفعاليات، منها عرض أول لمسرحية «أراجوز وأراجوزتا»، من إنتاج المركز.

وينظم المركز، حفل توزيع الأطفال المشاركين في ورشة الكتابة المسرحية، في القاهرة والجيزة وأونلاين، لإعداد الأطفال للمشاركة في المسابقات والجوائز المهمة في الكتابة المسرحية، على رأسها جائزة الدولة للمبدع الصغير المقدمة من وزارة الثقافة.

ويجهز المركز للمشاركة أيضا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، إذ يقدم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ويشارك بنحو 30 عنوانا في الدورة المقبلة، بجانب المعرض الدائم الموجود ضمن قطاعات وزارة الثقافة، بتخفيضات على إصدارات الأطفال بنسبة 50%.