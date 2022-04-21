عبد الرحيم كمال يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل جزيرة غمام «صورة»

احتفل الكاتب عبد الرحيم كمال، بانتهاء تصوير مسلسل جزيرة غمام، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير، وحرص على توجيه الشكر إلى طاقم العمل.

ونشر عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من احتفال الممثلين بانتهاء تصوير مسلسل جزيرة غمام، وظهر فيها كل من رياض الخولي، وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وأحمد أمين، ومحمد جمعة، وهاجر الشرنوبي، وأحمد ماجد، ووفاء عامر، وميار الغيطي وآخرين.

شكرًا صوت مصر علي الحجار

وعلق عبد الرحيم كمال، قائلًا: «شكرًا لكل الأساتذة اللي اتشرفت واشتغلت معهم.. اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدًا شكرًا.. شركة سينرجي الإنتاج.. الأستاذ المخرج حسين المنباوي.. ومهندس الديكور.. والمونتاج.. والصوت والموسيقى والملابس.. ومساعدو الإخراج.. وفريق الإنتاج المحترف.. والأستاذ المخرج إسلام خيري.. ومصحح اللهجة.. والشعر والتتر والموسيقى.. إبراهيم عبدالفتاح.. شادي مؤنس.. وصوت مصر علي الحجار».

شكرًا لكل أهل جزيرة غمام

وتابع مؤلف جزيرة غمام، الكاتب عبد الرحيم كمال، قائلًا: «آسف لو نسيت حد.. وشكرًا كل الأساتذة الكبار اللي قدموا العمل من السادة والسيدات الممثلين.. من الكبار اللامعين إلى الاطفال الممتلئين بالنور.. ىشكرًا ليكم.. أهل جزيرة غمام.. والشكر موصول للسادة الجمهور».

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، ومي عز الدين، ورياض الخولي، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وأحمد أمين، ومحمود البزاوي، وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.